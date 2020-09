Governo do Estado forma 206 novos sargentos da Polícia Militar - (Foto: Governo do Estado de MS)

O Governo do Estado forma nesta quarta-feira (23), 206 novos sargentos da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Respeitando as normas de biossegurança, a solenidade de formatura acontece às 15h, no Comando-Geral da Polícia Militar, em Campo Grande, com a presença do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira.

Os formandos, que foram promovidos pelo Governo do Estado e concluíram com aproveitamento o Curso de Formação de Sargentos (CFS) pertencem à unidades da Polícia Militar dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Sendo que dos novos sargentos, 204 pertencem ao quadro de combatentes e outros 2 sargentos ao quadro de músicos da PM.

O Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar aconteceu de 2 de março a 18 de setembro de 2020, totalizando 966 horas/aulas de uma carga horária abrangente para bem formar os policiais que agora exercerão a função de sargentos.

Semi-presencial

Por conta da pandemia de Coronavírus o curso foi ministrado na modalidade semi-presencial, com algumas disciplinas no formato EAD (Ensino à Distância), que foram dadas pela plataforma Cisco Webex da Sejusp e outra parte mista, sendo algumas aulas teóricas on-line e as práticas de forma presencial.

Entre as disciplinas ministradas presencialmente estão tiro, armamento e munição, técnicas de policiamento ostensivo, policiamento de choque, policiamento de operações especiais e o policiamento ostensivo geral.

O Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar abrangeu também diversas outras disciplinas imprescindíveis à atividade policial, como direito penal, direito constitucional administrativo, direitos humanos, legislação policial militar, procedimentos administrativos, uso diferenciado da força, polícia comunitária, psicologia e saúde mental.

Remanescentes

O Curso de Formação de Sargentos iniciou com 211 policiais, mas 5 deles ficaram com pendência de carga horária, por apresentarem atestados médicos por doença ou por alguma lesão e não participaram da parte prática. Esses policiais continuam em formação, com atividades diferenciadas e também vão se formar ainda este ano, totalizando 211 novos sargentos da PM.