Fundos de restaurante árabe do Centro de Campo Grande pegam fogo

Foram usados 1,5 mil litros de água foram utilizados no combate - (Fotos: Zédu)

Na tarde desta quinta-feira (24), um incêndio tomou conta dos fundos do restaurante Empório Mansur na Rua Antônio Maria Coelho. Quatro equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados para controlar o fogo, que pode ter começado no equipamento usado para diminuir o calor do vapor e evitar gorduras em cozinhas. Foram usados 1,5 mil litros de água foram utilizados no combate.

Vista aérea do restaurante (Foto: Zédu)

Não houve feridos, pois os funcionários presentes no local conseguiram sair a tempo. O prejuízo estimado é entre R$ 15 a R$ 20 mil. Até o fechamento desta matéria, bombeiros afirmaram que o incêndio foi controlado e que materiais que podem causar novos focos já foram retirados do prédio.