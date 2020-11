Funcionária de restaurante é presa após ser filmada pegando dinheiro do caixa

A Polícia Civil prendeu na tarde do último sábado (21), uma mulher que era funcionária de um restaurante e que estava praticando furtos no caixa do estabelecimento na Av. Bom Pastor - (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil prendeu na tarde do último sábado (21), uma mulher que era funcionária de um restaurante e que estava praticando furtos no caixa do estabelecimento na Av. Bom Pastor. Após suspeitar da subtração de valores, a vítima fotografou as notas de dinheiro que colocou no caixa antes do início do funcionamento.

As câmeras de segurança flagraram a suspeita retirando certa quantia do caixa e colocando dentro de suas roupas. A proprietária do restaurante entregou imagens que comprovaram o crime, momento que os investigadores abordaram a suspeita e encontraram os valores furtados em sua bolsa.

A mulher, 38, foi conduzida para Depac Cepol onde foi apresentada à Autoridade Policial, que ratificou a voz de prisão pelo crime de Furto Qualificado, procedendo com a prisão em flagrante.