Foragido desde semana passada, motoentregador que matou colega de trabalho se apresenta a polícia

Imagens de segurança capturaram o crime - (Foto: Reprodução)

Foragido desde a última quinta-feira (13) quando matou o colega de trabalho Emerson Salles Silva, 33, o motoentregador Bruno César Carvalho, 24, se apresentou a Polícia Civil nesta manhã (18) em Campo Grande. O jovem alegou que cometeu o crime por se sentir ameaçado pela vítima, em razão de uma briga que começou por meio do WhatsApp. O motivo ao certo não foi esclarecido. Antes de se entregar, a Polícia Civil chegou a localizar a moto de Bruno na casa de sua mãe no bairro Moreninhas.

Segundo as imagens de segurança da lanchonete em que estavam trabalhando na Avenida Mato Grosso, foram realizados três disparos, sendo um deles na cabeça de Emerson que chegou a ser socorrido, mas morreu na Santa Casa.

Na noite do crime, Bruno e Emerson já começaram a trabalhar em meio a uma discussão, trocando socos e até mesmo sendo separados por funcionários do estabelecimento.

Pouco tempo depois o entregador foi no interior da lachonete e sacou a arma de fogo de sua mochila. Ele fez os primeiros disparos e mesmo com a proprietária do local ao seu lado, continuou, atingindo a cabeça de Emerson.