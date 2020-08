Foragido desde março, traficante 'Nenê' é preso em residência de luxo no Paraguai

Ele informou o endereço um uma residência em Estância Velha no interior do Rio Grande do Sul, mas danificou a tornozeleira eletrônica e estava foragido no Paraguai desde então - (Foto: Reprodução)

Acusado de liderar uma facção criminosa "Os Manos" em parceria com o Primeiro Comando da Capital (PCC), o traficante gaúcho Fabrício Santos da Silva, 37, conhecido como 'Guri' ou 'Nenê' foi preso na madrugada de hoje (4) em um condomínio de luxo da cidade paraguaia de Hernandárias ao lado de Foz do Iguaçu em uma operação da Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD). Fabrício é condenado a mais de 70 anos por homicídios, tráfico de drogas e roubo.

Conforme as informações do MS Em Foco, Fabrício era considerado foragido da justiça desde março quando foi colocado em liberdade beneficiado por um habeas corpus devido a pandemia de Covid 19, porque é do grupo de risco diagnostica com hipertensão e doença neurológica.

Ele informou o endereço um uma residência em Estância Velha no interior do Rio Grande do Sul, mas danificou a tornozeleira eletrônica e estava foragido no Paraguai desde então.

A residência onde o traficante foi encontrado era de alto luxo e tinha inclusive um lago particular e um píer onde ele chegava e saia do local em uma lancha. Além de Fabrício, duas mulheres que seriam garotas de programa também foram encontradas no local. Seu secretário, o paraguaio Francisco Luís Britez, também foi preso.