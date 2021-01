Foragido desde 2006, homem condenado por latrocínio em SP é encontrado em MS

Na tarde de ontem (4), policiais civis e militares de Aparecida do Taboado, a 371 km de Campo Grande, prenderam um homem, 40, foragido da Justiça de São Paulo - (Foto: Divulgação)

Na tarde de ontem (4), policiais civis e militares de Aparecida do Taboado, a 371 km de Campo Grande, prenderam um homem, 40, foragido da Justiça de São Paulo. Ele possui condenação a 20 anos de reclusão devido a envolvimento com latrocínio na cidade de São José dos Campos (SP). O crime ocorreu em 2006 e, desde então, ele estava foragido.

Ele foi recolhido a uma das celas da Delegacia de Polícia de Aparecida do Taboado e está à disposição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul.