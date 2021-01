Fiscalização flagra ônibus fazendo transporte irregular com 42 bolivianos

Ônibus estava de forma irregular - (Foto: Divulgação/Posturas)

Em uma fiscalização no município de Corumbá, a 400 km de Campo Grande, o Grupo de Fiscalização Integrada apreendeu um ônibus que fazia transporte irregular de passageiros bolivianos. O flagrante aconteceu por volta das 21h na noite de ontem (19) na rua 21 de Setembro esquina com a Duque de Caxias no bairro Nossa Senhora de Fátima.

No ônibus, estavam 42 passageiros, entre adultos e crianças. A fiscalização constatou que as normas de biossegurança não era cumpridas, boa parte não usava máscaras e não havia distanciamento entre as poltronas. A maioria veio das cidades bolivianas de Santa Cruz de La Sierra e La Paz. Eles seguiriam para São Paulo. Alguns alegaram que fariam passeio, visitariam parentes ou iriam em busca de emprego.

O responsável pelo transporte irregular, é brasileiro e tem prazo para apresentar defesa. Ele pode ser multado em até 15 mil VRM (Valor de Referência Municipal), o que corresponde a R$ 29.850,00. O ônibus foi apreendido. Já os passageiros foram levados de volta para a fronteira de Corumbá com a Bolívia e retornaram ao País de origem. Com informações do Diário Corumbaense.