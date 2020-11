Feriadão prolongado não registra óbitos nas estradas de MS

Foram abordados 1.915 veículos, com emissão de 273 autos de infrações de trânsito e atendeu quatro acidentes de trânsito que aconteceram nos municípios de Cassilândia, Deodápolis, Sidrolândia e Ponta Porã - (Foto: Divulgação)

O feriado prolongado nas estradas de Mato Grosso do Sul foi considerado tranquilo e sem óbitos nesses três dias de folga para a população, e conforme o boletim divulgado hoje (3) pela Polícia Militar Rodoviária (BPMRv). A Operação Finados aconteceu do dia 30 de outubro até nesta terça-feira.

Foram abordados 1.915 veículos, com emissão de 273 autos de infrações de trânsito e atendeu quatro acidentes de trânsito que aconteceram nos municípios de Cassilândia, Deodápolis, Sidrolândia e Ponta Porã.

A Polícia Militar Rodoviária divulgou que o acidente ocorrido em Ponta Porã foi grave e deixou seis pessoas feridas. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital local.

Durante a Operação Finados, a fiscalização de trânsito e o policiamento preventivo foram realizados por 10 equipes volantes, além da fiscalização nas Bases Operacionais Rodoviárias fixas existentes nos municípios de Amambai, Campo Grande, Bonito, Dourados, Maracaju, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

Na parte de prevenção e repressão aos crimes nas rodovias, 7 pessoas foram presas em flagrante, sendo 2 por homicídio, 3 por tráfico de drogas, uma por delito de trânsito e uma por estar com mandado de prisão em aberto. Outras três ocorrências de descaminho foram registradas, sendo apreendidos cerca de R$120 mil em celulares e 32 pneus contrabandeados.

Comparativo - A Operação Nossa de Aparecida realizada no mês passado registrou quatro óbitos. No total foram registrados 28 acidentes, sendo oito considerados graves. Ao todo, 36 pessoas ficaram feridas e quatro foram a óbito no local do acidente.

A PRF fiscalizou 1.839 veículos e 2.360 pessoas nas rodovias federais em Mato Grosso do Sul nos quatro dias de Operação.

Se tratando de autuações, foram totalizados 1.441 autos de infrações gerais. Foram observadas 260 infrações de ultrapassagem cometidas, sendo 230 ultrapassagem em faixa dupla contínua.