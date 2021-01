Fazendeiro é multado por desmatamento ilegal em área protegida em Rio Verde

Imagens do local desmatado - (Foto: Divulgação/PMA)

Durante uma fiscalização ambiental no município de Rio Verde de Mato Grosso, a 170 km de Campo Grande, a Polícia Militar Ambiental (PMA) de Coxim, localizou no final da tarde de ontem (17), duas áreas de desmatamento ilegal recente, inclusive, uma delas atingindo área protegida de preservação permanente.

Na vistoria foi verificada uma área de supressão ilegal de vegetação nativa de 2,22 hectares e outra de 1,90 hectares separadamente fora de proteção especial prevista em lei, porém, não havia licenciamento ambiental para as atividades. Além disso, uma das áreas desmatadas atingiu uma área protegida de vereda, que tem proteção especial por lei. A madeira proveniente do crime encontrava-se em leiras no local e parte do solo já estava gradeada para o plantio de pastagem.

O fazendeiro proprietário, 41, morador de Paranacity (PR), foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 9.120,00, multa agravada devido a parte da área ser protegida por lei. Ele também responderá por crime ambiental com pena de um a três anos de detenção.

O infrator também foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.