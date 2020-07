Facção com base em MS é alvo de operação em quatro regiões do Brasil

Simultaneamente, a Polícia Federal (PF), através da sua Delegacia de Repressão a Entorpecentes também deflagrou operação contra o Primeiro Comando da Capital (PCC) - (Foto: Divulgação/Ministério Público)

O Gaeco (Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas) está nas ruas para desarticular o principal núcleo da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) na manhã de hoje (28) na Operação Flashback II. No total, são cumpridos 212 mandados de busca e apreensão, e de prisão, distribuídos em 71 municípios, localizados em quatro regiões brasileiras.

Além de Mato Grosso do Sul, os mandados são cumpridos em Alagoas, Pernambuco, Ceará, Bahia, Paraíba, Piauí, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Simultaneamente, a Polícia Federal (PF), através da sua Delegacia de Repressão a Entorpecentes também deflagrou operação contra o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Damas do Crime – A ocupação das mulheres nos cargos de chefia também está chamando a atenção dos investigadores. A DEIC de Alagoas notou o protagonismo das mulheres ligadas ao PCC, com notado avanço na ocupação de cargos de chefia no organograma da organização criminosa.

Ficou constatado pela unidade especializada que o núcleo das Damas do Crime é composto por 18 mulheres e apenas um homem que, somados aos demais núcleos da operação, totalizam 39 mulheres alvos de mandados de prisão e busca e apreensão, que correspondem a 18% do total de alvos da operação.

De acordo com os levantamentos minuciosos da referida unidade da Polícia Civil de Alagoas, as mulheres têm perfil igualmente violento quanto o dos homens da facção quando definem julgamentos ocorridos nos tribunais do crime.

As que possuem funções disciplinares conduzem normalmente estes rituais, elaborando as suas “peças conclusivas”, que resultam em condenações ou absolvições. Elas aplicam as mais diversas penas, inclusive assassinando rivais ou mesmo membros transgressores do PCC.

Participam da operação aproximadamente 1.000 policiais federais, civis e militares de todos os estados onde a facção foi pontuada.