Fábrica de ração é interditada e multada em R$ 10 mil por contaminação ao meio ambiente

As atividades foram interditadas até a regularização do tratamento e o diretor da indústria foi notificado a remover todo o material contaminante e a regularizar um sistema adequado de tratamento dos efluentes - (Foto: Divulgação/Polícia Militar Ambiental)

A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Aparecida do Taboado, a 463 de Campo Grande, interditou ontem (15) uma fábrica de ração animal por lançamentos de forma inadequada de efluentes líquidos e sólidos no solo.

Os agentes verificaram que o óleo resultantes da fabricação de ração animal, obtida pelo processo de extrusão do cozimento de carcaças de peixes coletadas nas pisciculturas da região altamente poluente, eram lançados diretamente ao solo e contaminando e com riscos de contaminação do lençol freático.

A fábrica foi autuada administrativamente e multada em R$ 10 mil

Os resíduos eram lançados em buracos escavados no solo sem qualquer tipo de barreira para se evitar a contaminação da área. Em seguida, os buracos eram entupidos com porção da terra retirada da escavação. Além disso, havia no local o descarte inadequado em um buraco na área da fábrica de embalagens plásticas, todas atividades contrariando as condicionantes da Licença Ambiental expedida pelo órgão ambiental à empresa.

As atividades foram interditadas até a regularização do tratamento e o diretor da indústria foi notificado a remover todo o material contaminante e a regularizar um sistema adequado de tratamento dos efluentes. A fábrica foi autuada administrativamente e multada em R$ 10 mil.