Ex-prefeito de município do Paraguai é baleado no pescoço

Na tarde de ontem (14), o ex-prefeito do município de Itanará, do Estado de Canindeyú no Paraguai, a 80 km de Paranhos, Guzmán López Vargas, foi baleado em Pedro Juan Caballero, cidade que faz fronteira com Ponta Porã, a 258 km de Campo Grande.

Guzmán teria sido atacado por pistoleiros em frente à sua residência, no bairro Obrero. Ele foi atingido no pescoço e levado por familiares ao hospital particular Viva Vida, conforme o portal Ponta Porã News.

A Polícia Nacional do Paraguai esteve no local do atentado e não descarta a hipótese de do ex-prefeito ter sido vítima de uma tentativa de latrocínio, já que o celular e a carteira de Guzmán foram levados pelo suspeito.