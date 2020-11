Ex-marido é o principal suspeito de tacar fogo em residência por não aceitar fim de casamento

Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro - (Foto: Divulgação)

Uma mulher, 27, teve a casa completamente incendiada no bairro Nova Lima, em Campo Grande. O crime aconteceu na noite de ontem (18) e o principal suspeito é ex-companheiro da vítima.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher estaria sofrendo ameaças desde segunda-feira (16) quando o companheiro, com quem viveu cinco anos, começou a ligar fazendo ameaças a ela por não aceitar o fim do relacionamento.

A vítima contou para a polícia que na madrugada desta quarta-feira acordou por volta das 4h da manhã, ouvindo barulhos de alguém jogando pedras em seu telhado. Com medo, ela esperou amanhecer e foi até a Casa da Mulher Brasileira, onde fica a Delegacia da Mulher na capital sul-mato-grossense, para registrar um boletim contra seu ex-marido e pedir medidas protetivas.

Ainda conforme o boletim, a vítima, com medo, decidiu dormir na casa de um familiar quando, no fim da noite, recebeu a mensagem de que sua residência estaria em chamas. Praticamente tudo na casa foi queimado, conforme relatou a mulher.

Na manhã desta quinta-feira (19), a vítima registou o boletim de ocorrência do incêndio e alegou que o ex-marido teria entrado em contato com um conhecido dela e dito que queria se entregar para a polícia. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro. Com informações do G1 MS.