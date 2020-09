Ex-marido é o principal suspeito de matar jovem de 26 anos; ele não aceitava fim de relacionamento

Segundo a perícia da Polícia Civil, ela levou três golpes no braço e outro perto do pescoço - (Foto: Rones Cezar/Alvorada Informa)

Mais uma mulher foi vítima de feminicídio em Mato Grosso do Sul. A vítima identificada como Laura Rodrigues Monteiro, 26, e foi morta com golpes de faca em Nova Alvorada do Sul, a 116 km de Campo Grande.

O crime que foi tratado como feminicídio, ocorreu no começo da tarde de ontem (7) na rua Manoel Antunes Lopes. Segundo o portal Alvora Informa, o principal suspeito de cometer o ato foi o ex-companheiro de Laura.

Segundo a perícia da Polícia Civil, ela levou três golpes no braço e outro perto do pescoço. O golpe fatal abaixo da axila esquerda atingiu o coração. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h e ao chegarem no local a vítima já estava morta.