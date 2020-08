Ex-lutador é assassinado na frente de esposa e amigos

Wagner Carvalho Franco era lutador de MMA - (Foto: Reprodução)

Wagner Carvalho Franco, 34, foi assassinato a tiros na noite do último sábado (8), durante uma reunião com amigos e familiares em Ponta Porã, a 258 km de Campo Grande. O crime aconteceu por volta das 21h enquanto ele estava reunido com amigos e familiares na calçada, quando um homem chegou de capacete e a pé, efetuando vários tiros contra o ex-lutador.

No local do crime, foram encontradas 12 cápsulas de calibre 9 milímetros e uma munição do mesmo calibre intacta. A polícia já solicitou as imagens do ocorrido ao dono de uma empresa que fica ao lado de onde o crime aconteceu. Segundo o registro policial, o ex-lutador possuía desafetos decorrentes de brigas e foi testemunha de dois homicídios.