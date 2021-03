Ex-comandante do DOF, coronel Adib Massad está internado em estado grave na Capital

O coronel Adib Massad - (Foto: Bronka/O Progresso)

Muito conhecido na segurança pública, o coronel Adib Massad, 91, o ex-comandante do Departamento Operacional das Fronteiras (DOF), está internado em estado grave em Campo Grande.

"Conversei com a médica e ela afirmou que os últimos antibióticos estão sendo dados para o papai. São antibióticos fortes, ele está muito debilitado. Por causa dessa fragilidade física, o rim não vai suportar. Ela falou que o quadro clínico dele não é bom e o que eles podem fazer agora é só diminuir o sofrimento do papai", diz a filha do coronel, Kátia Massad.

Ele foi responsável pelo comando do antigo GOF (Grupo de Operações de Fronteira), atual DOF por seis anos. Ele começou a carreira na PM em 1953. Coronel Adib também foi vereador em Dourados, em 1996, com 2.839 votos, o mais votado na época.