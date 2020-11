EUA/Trump: Se Biden ganhar, China vai comandar EUA; se eu ganhar, EUA ganham

Donald Trump e Joe Biden - ( Foto: Estadão )

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a abordar a divergência com a China em comício em Michigan da sua campanha eleitoral para a Presidência dos EUA. "Se Biden ganhar, China vai comandar EUA; se eu ganhar, os EUA ganham", disse.

Segundo Trump, a eleição é "entre depressão econômica com Biden ou ter a maior economia do mundo". "O próximo ano será o maior ano econômico da história do nosso país", afirmou o presidente.

Conforme o líder, Biden "não sabe que está perdendo" a corrida eleitoral. Pesquisa do Wall Street Journal/NBC News divulgada neste domingo apontou que o candidato do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, mantém a liderança na disputa, com 52% das intenções de voto, frente aos 42% de Trump.

O presidente dos EUA afirmou ainda que Biden pretende aumentar tributos e paralisar a economia dos EUA. "Biden quer trancar vocês em casa. Se eu ganhar, não vai ter lockdown, eu prometo."