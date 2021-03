Estelionatários são presos após aplicarem golpe em empresa de locação

O golpe foi aplicado na manhã da última quinta-feira (11) os autores ligaram para empresa das vítimas e locaram 24 jogos de mesa e um freezer, pedindo para entregar em um clube de festas na Vila Zuque - (Foto: Divulgação)

Na tarde de ontem (16), a Polícia Civil de Três Lagoas recuperou em uma residência localizada no bairro Nossa Senhora Aparecida, 24 jogos de mesa e um freezer que haviam sido levados do interior de um salão de festas do município.

Os estelionatários foram identificados como sendo um homem de 38 anos e outro, de 40 anos, que confessaram o crime.

O golpe foi aplicado na manhã da última quinta-feira (11) os autores ligaram para empresa das vítimas e locaram 24 jogos de mesa e um freezer, pedindo para entregar em um clube de festas na Vila Zuque. Após a entrega, os autores contrataram um freteiro e fugiram do local com os objetos locados.

Os objetos ficaram escondidos na residência do homem de 38 anos e estavam sendo negociados com comerciantes do município.

A Polícia Civil descobriu o local do esconderijo e recuperou os objetos, avaliados em R$ 8.000,00, frustrando a negociação dos criminosos. Os autores responderão pelo crime de estelionato com pena de reclusão de 1 a 5 anos.