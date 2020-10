Estabelecimentos de Ponta Porã descumpriram Decreto Municipal de prevenção e combate ao Covid-19

Com a chegada da equipe policial, os frequentadores começaram a sair do estabelecimento - ( Foto: Divulgação/ PM MS)

Na madrugada deste domingo (4), estabelecimentos comerciais de Ponta Porã, funcionaram fora do horário permitido pelo decreto Municipal de prevenção e combate ao Novo Coronavírus.

A primeira situação ocorreu por volta de 01h:20 da madrugada em um conhecido bar localizado na Rua Tiradentes. Algumas pessoas saíram do local no momento que avistaram a viatura policial se aproximando. Em contato com o responsável pelo empreendimento, os policiais realizaram orientações e logo em seguida o dono do estabelecimento fechou o local.

O outro fato ocorreu entorno das 02h:10 da madrugada em outro conhecido estabelecimento localizado na Avenida Brasil. O ambiente, funcionava de portas fechadas e os consumidores aglomerados em seu interior.

Com a chegada da equipe policial, os frequentadores começaram a sair do estabelecimento, sendo então verificado que havia uma concentração de mais de quinhentas pessoas no local.