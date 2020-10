Enxame de abelhas que atacou idosa é transitório, alerta tenente-coronel

O ataque aconteceu entre as ruas Arthur Bernardes e Miranda - (Foto: Reprodução/Google Street View)

Populares da Vila Almeida em Campo Grande foram pegos de surpresa com um ataque de abelhas que aconteceu na rua Miranda com a rua Presidente Arthur Bernardes na manhã de hoje (13).

Conforme Chefe da Assessoria de Comunicação da Corporação, tenente-coronel BM Fernando Carminati, ao portal A Crítica, o enxame de abelhas que atacou duas pessoas é transitório, ou seja, ainda não encontraram um local para se alojar. A vítima que é alérgica a picada de abelhas estava limpando a residência no momento do ocorrido. Ela foi levada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Vila Almeida. O idoso que tentou ajudá-la, passa bem.

Quem passou mais cedo notou que era impossível passar, pois as abelhas já haviam tomando conta da região e por isso a rua foi toda isolada para conter que mais pessoas fossem feridas.