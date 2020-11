Enteado confessa que matou padrasto para proteger a mãe

O crime aconteceu em Dourados - (Foto: Osvaldo Duarte/Dourados News)

Um jovem, 25, se apresentou no Setor de Investigações Gerais (SIG) na tarde de ontem (17), como autor do assassinato de Roberto Carlos Ayala Duarte, 47, no último sábado (14) no bairro Estrela Porã em Dourados.

De acordo com informações policiais, o jovem compareceu à delegacia acompanhado do advogado. Ele relatou que não mora na residência e que a mãe foi até a sua casa e disse que havia tido uma discussão com a vítima.

O jovem explicou que a mãe comentou estar com medo porque seu companheiro tinha comprado uma arma e que as brigas aconteciam constantemente entre eles. A partir disso, o jovem foi até a casa do casal, mas a vítima não estava no local, entretanto, achou a arma embaixo do colchão e levou com ele.

Após algum tempo conversando com a mãe, o filho disse que iria receber um dinheiro do patrão e em seguida voltaria. Ao retornar para a residência, encontrou o padrasto tomando cerveja encostado no veículo GM/Monza, de cor azul, estacionado na rua projetada D.

Em depoimento, ele informou que questionou a vítima sobre as brigas com a mãe e ambos começaram uma discussão. O autor ainda relatou que Roberto foi para cima dele, momento em que pegou a arma que estava na cintura e efetuou os disparos. Após isso, disse que pegou a bicicleta e fugiu do local.

Na fuga, ele jogou a arma no mato. Ao se apresentar na delegacia, ele contou a versão do fato e indicou para a polícia o local que estaria a arma. Policiais foram até o local e apreenderam o equipamento utilizado no crime. Com informações do portal Dourados News.