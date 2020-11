Empresa terceirizada é multada em quase R$ 500 mil por incêndio em lavoura

Na área do incêndio havia somente um caminhão "pipa" sendo utilizado no combate ao incêndio da área de preservação - (Foto: Divulgação/PMA)

Uma empresa terceirizada no município de Naviraí, com sede no Paraná, foi multada ontem (9) em R$ 493 mil por incêndio em uma plantação de cana-de-açúcar, atingindo a vegetação nativa de Preservação Permanente (APP) na propriedade rural.

A Polícia Militar Ambiental (PMA) verificou no local que a empresa responsável pela colheita da cana continuava realizando os trabalhos. Na área do incêndio havia somente um caminhão "pipa" sendo utilizado no combate ao incêndio da área de preservação.

A equipe realizou levantamentos na área incendiada com uso de GPS e verificou que o fogo atingiu 378 hectares de área plantada de cana-de-açúcar e mais 23 hectares de vegetação nativa protegida de matas ciliares das margens de um córrego em duas propriedades.

Os policiais foram ao escritório de representação da empresa e entregaram a autuação administrativa arbitrando multa de R$ 378 mil pela queima da cana e mais R$ 115 mil pelo incêndio na área protegida de vegetação nativa. Os responsáveis poderão responder por crime ambiental de provocar incêndio em mata ou floresta, com pena que pode chegar a quatro anos de reclusão.