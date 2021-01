Empresa é multada em R$ 20 mil por lançamentos de líquidos poluentes em Rio Amambaí

Foi constatado o lançamento de líquidos de cor branca e forte odor no córrego Cumandaí - (Foto: Divulgação/PMA)

A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Naviraí, a 295 km de Campo Grande, multou nesta manhã (11) uma empresa de fecularia em R$ 20 mil por estar causando poluição em um córrego e no Rio Amambai.

A vistoria realizada desde o dia 9 e que foi concluída hoje objetivou a realizar todos os levantamentos, inclusive, com uso de drone para identificação dos pontos de lançamento de efluentes e a caracterização da qualidade da água do córrego a jusante do local.

Foi constatado o lançamento de líquidos de cor branca e forte odor no córrego Cumandaí, saindo por um cano da área de indústria da empresa e sendo lançado em uma vala na área de preservação permanente (APP) de matas ciliares do córrego, deixando o solo brejoso e esbranquiçado até ser lançado no córrego, cuja a água fica com espumas brancas na superfície em virtude do efluente recebido.

Os policiais percorreram a pé o percurso dos rejeitos, pelo córrego e também pela margem do curso d´água e perceberam que depois do brejo que recebia efluentes inicialmente, a água altera a coloração para a cor verde (devido a formação de algas, em razão da carga orgânica recebida). Em período chuvoso, como o atual, a água com os efluentes da fecularia desce pelo córrego Cumandaí até o rio Amambai.

Os responsáveis foram notificados a solucionar o problema de lançamento dos efluentes e limpar a área contaminada do solo em prazo de 10 dias. Os responsáveis poderão responder por crime de poluição, com pena prevista de um a quatro anos de reclusão.