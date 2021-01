Empresa é multada em R$ 15 mil por derramamento de de 22 mil litros de combustível em BR-158

O veículo tombou na pista - (Foto: PMA)

A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Aparecida do Taboado autuou na manhã de hoje (15), uma empresa transportadora de derivados de petróleo, com sede em Cuiabá, por derramamento de 22 mil litros de óleo diesel, causando contaminação de solo à margem da rodovia BR-158 no município, a 371 km de Campo Grande. Além de autuação, a empresa foi multada em R$ 15 mil por poluição.

O derramamento aconteceu devido a um acidente envolvendo uma carreta bitrem do tipo tanque carregada com combustível, que estava acoplada a um veículo tractor Scania, pertencentes à empresa, que tombaram. O motorista havia sido socorrido pelos Bombeiros, que trabalhavam no local na prevenção de possível incêndio.

A empresa foi notificada a realizar a remoção de todo o material contaminante do solo, apresentando os resultados para a PMA, que irá vistoriar novamente o local do sinistro ao final dos trabalhos, conferindo os serviços apresentados nos relatórios, se realmente houve recomposição dos danos.

Os responsáveis também poderão responder por crime culposo de poluição. A pena neste caso é de seis meses a um ano de detenção.