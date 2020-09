Empresa de piscina que funcionava sem licença ambiental é interditada e proprietário terá que pagar R$ 5 mil de multa

A fábrica foi interditada - (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Um empresário, 45, foi autuado em R$ 5 mil na manhã de ontem (18), após a Polícia Militar (PM) de Campo Grande descobrir uma fábrica de piscinas que funcionava sem autorização ambiental. A fábrica funcionava no bairro Indubrasil, próximo de Terenos.

Os policiais chegaram no local após receberam denúncias e reclamação de moradores sobre odores ruins emitidos a partir de um barracão de uma fábrica local.

Ao chegaram no local, verificaram que se tratava de uma fábrica de caixas d’água e piscinas de fibra e que os odores ruins vinham do processamento do material durante a fabricação das caixas e que não eram gerados efluentes líquidos, porém, a empresa não tinha a licença ambiental para a atividade.

A fábrica foi interditada. O empresário foi conduzido à delegacia de Polícia Civil daquela cidade e responderá por crime ambiental de funcionar atividade potencialmente poluidora sem autorização ambiental, com pena de três a seis meses de detenção.