Em quatro meses, fábrica é multada novamente em R$ 12 mil por lançamentos de óleo em lençol freático

Os resíduos eram lançados na superfície do solo - (Foto: Divulgação/PMA)

A Polícia Militar Ambiental de Aparecida do Taboado (PMA) autuou e multou em R$ 12 mil uma fábrica de ração animal na tarde de ontem (23) por lançar óleos resultantes da fabricação de ração animal altamente contaminates diretamente ao solo.

No dia 15 de setembro, a PMA havia autuado a indústria em R$ 10 mil. A empresa havia corrigido a disposição dos efluentes que eram realizadas inadequadamente à época.

Os resíduos eram lançados na superfície do solo, diferentemente da outra vez que eram lançados em buracos, ambas as formas, contrariando as condicionantes da Licença Ambiental expedida pelo órgão ambiental à empresa. O diretor da indústria foi notificado a remover todo o material contaminante e a regularizar um sistema adequado de tratamento dos efluentes.

Os responsáveis também poderão responder por crime ambiental de poluição, com pena prevista de um a quatro anos de reclusão. Eles foram notificados a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada, junto ao órgão ambiental.