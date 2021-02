Em perseguição, duas pessoas morrem em acidente de trânsito na Avenida Guaicurus

Os carros após o acidente - (Foto: Reprodução)

Uma perseguição na manhã de hoje (4) na Avenida Guaicurus, na região do Bairro Cohab, na saída para São Paulo, em Campo Grande ocasionou na morte de duas pessoas. O motorista de um Gol estava com uma passageira em alta velocidade, aparentemente "fugindo de alguém".

Atrás do Gol, um Renault Scénic chegou a furar a preferencial, quando houve a colisão com o Gol. Devido o impacto, as duas pessoas do Renault morreram na hora.

Segundo informações apuradas até o momento, o motorista estava em alta velocidade porque era perseguido pelo ex-marido da atual mulher.