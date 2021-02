Em período carnavalesco no Estado, mais de 700 pessoas são conduzidas à delegacias

Somados aos resultados no campo preventivo, a PM apreendeu ainda 1.249 kg de drogas ilícitas (maconha, pasta base de cocaína, cocaína e haxixe) e 39.316 pacotes de cigarros contrabandeados - (Foto: Divulgação)

Mesmo com a proibição do Governo do Estado em realizar qualquer tipo de aglomeração no período carnavalesco, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) realizou desde o dia 12 a Operação Carnaval para coibir as festas clandestinas.

As ações preventivas da PMMS foram desenvolvidas nos 79 municípios de MS, com reforços nos principais destinos turísticos, como Bonito, Rio Verde, Corumbá, Dourados, Três Lagoas e Chapadão do Sul.

Encerrada às 00h desta quinta-feira (18), confira os dados:

Operações Policiais Militares - 625

Pessoas Abordadas - 17.401

Veículos Abordados - 9.938

Veículos Recuperados - 39

Armas de Fogo Apreendidas - 12

Prisões de Foragidos da Justiça - 52

Pessoas Conduzidas às Delegacias - 742

Notificações Ambientais - 18

Notificações de Trânsito - 1.498

Somados aos resultados no campo preventivo, a PM apreendeu ainda 1.249 kg de drogas ilícitas (maconha, pasta base de cocaína, cocaína e haxixe) e 39.316 pacotes de cigarros contrabandeados.