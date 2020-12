Em novo horário do toque de recolher, Guarda Municipal flagra 184 pessoas nas ruas

A GCM fiscalizou e flagrou 43 estabelecimentos abertos além do horário estipulado - (Foto: Divulgação/GCM)

Ontem (7) no primeiro dia do novo horário do toque de recolher em Campo Grande, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) encontrou 184 pessoas desrespeitando o toque de recolher no primeiro dia do seu novo horário.

A GCM fiscalizou e flagrou 43 estabelecimentos abertos além do horário estipulado, além das 14 denúncias sobre aglomerações indevidas só nesta primeira noite.

As novas medidas foram tomadas para diminuir o índide contaminados pela Covid-19. O toque de recolher, que estava funcionando das 00h às 5h, está funcionando das 22h às 5h até o dia 21 de dezembro.

A definição foi feita pelo prefeito Marquinhos Trad com secretários de saúde do Estado e Município, diretores de hospitais públicos, filantrópicos e particulares de Campo Grande, Câmara de Dirigentes Lojistas e Associação Comercial.