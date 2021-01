Em novo atentado, policial é morto e investigadores não descartam hipótese de represália de PCC

O carro do policial - (Foto: Reprodução/ABC Color)

Um novo ataque aconteceu nesta manhã (13) em Pedro Juan Caballero, a 315 de Campo Grande. Segundo informações do ABC Color, o ataque aconteceu pouco tempo depois das 7h, e ocasionou o óbito do suboficial identificado como Freddy César Díaz.

Aparentemente o policial dirigia o veículo para voltar na delegacia quando foi fechado por criminosos, segundo informa o jornal.

O chefe de investigações de Amambay, Rubén Paredes, não descarta que o atentado pode ser uma resposta contra a prisão do chefe da fronteira, Giovanni Barbosa da Silva, o "Bonitão do PCC". A perícia indica que o policial teria revidado, pois várias capsulas de munições foram encontradas dentro do veículo.