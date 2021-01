Em meio a recordes, DOF registra no ano passado o maior índice de apreensão de drogas no Estado

No último mês de agosto, policiais militares do DOF fizeram a maior apreensão de drogas da história do país - (Foto: Divulgação)

O ano de 2020 foi de recordes para o Departamento de Operações de Fronteira (DOF), com a apreensão de 264,1 toneladas de drogas, superando o antigo recorde de 107,2 toneladas estabelecido no ano de 2019.

No último mês de agosto, policiais militares do DOF fizeram a maior apreensão de drogas da história do País, ao todo 33,3 toneladas de maconha encontradas em um Bitrem, no município de Maracaju, a 141 de Campo Grande.

Para compreender a importância do montante apreendido em 2020, nos últimos 10 anos o DOF apreendeu 786 toneladas de drogas, das quais 264 toneladas somente neste ano, ou seja, 33,5 % de todo o volume aprendido nesta última década.

Além de drogas, 2020 também ficará marcado pelo aumento na apreensão de cigarros contrabandeados que passou de mais 338 mil pacotes apreendidos em 2019 para mais de 1 milhão de pacotes em 2020, um aumento de mais de 209%. Somente com esses dois produtos ilícitos (drogas e cigarros), traficantes e contrabandistas tiveram um prejuízo de aproximadamente R$ 500 milhões, levando-se em conta somente o material ilícito apreendido.

As ocorrências envolvendo agrotóxicos e pneus também foram as maiores da história do DOF e tiveram um aumento de 472,4% e 209,5%, respectivamente, quando comparados ao ano de 2019.

As apreensões nos crimes de descaminho também foram recordes em 2020, quando foram apreendidos mais R$ 20 milhões em produtos, cerca de R$ 15 milhões a mais que o ano de 2019. A grande maioria destes produtos são de eletrônicos.

O Diretor do DOF, Coronel PM Wagner Ferreira da Silva, atribui os resultados alcançados a política estadual de segurança pública na região fronteiriça, que tem investido em inteligência e na presença ostensiva da polícia.

“A Operação Hórus, uma parceria da Ministério da Justiça e Segurança Pública com a SEJUSP- Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de MS, tem valorizado a atuação do policial que está na linha de frente, investindo na qualificação e integração, resultando no desempenho alcançado pelo DOF em 2020", concluiu Coronel Wagner.

Outros crimes - Ainda em 2020, foram tirados de circulação 35 pessoas que estavam com Mandado de Prisão em aberto, apreendidas 65 armas de fogo, recuperados 123 veículos produtos de roubo/furto e apreendidos 686 automóveis que estavam envolvidos em diversos crimes, principalmente contrabando e descaminho.