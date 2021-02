Em fim de semana agitado na Capital, Polícia Militar prende 13 pessoas

O fim de semana foi agitado para a Polícia Militar de Campo Grande. Durante os dois dias, os agentes prenderam 13 pessoas envolvidas em diversos crimes, incluindo tráfico de drogas.

As ocorrências são desdobramentos da Operação Atalaia II, em diversos pontos da Região Urbana do Segredo em Campo Grande, incluindo Jardim Presidente, Monte Castelo até mesmo Centenário, Santa Emília e Tiradentes.

Após denúncias anônimas foram realizadas abordagens a veículos, sendo localizados diversos tabletes de entorpecentes, incluindo em residências dos Bairro Santa Emília e Jardim Centenário. Sete pessoas foram presas. Em rondas na Avenida Ministro João Arinos, um jovem de bicleta com mochila nas costas ficou nervoso ao ver a viatura. Durante busca pessoal foram localizados cinco porções de maconha dentro da sua bolsa. Ele confessou que iria jogar a droga dentro do Presídio Estadual de Segurança Máxima de Campo Grande, localizado no Jardim Noroeste, em troca de dinheiro.

No total foram apreendidos 29,755 kg de maconha entre sexta-feira e domingo (05 a 07). Também foram presos cinco foragidos da Justiça.

Todos os envolvidos foram presos em flagrante e juntamente com os entorpecentes e demais materiais apreendidos, entregues na Delegacia de Polícia Civil onde foram realizados os demais procedimentos legais em relação aos fatos.