Em busca e apreensão na casa de youtubers, Polícia Civil encontra maconha e veículos com suspeitas de adulteração

Os youtubers Eduardo Rezende da Silva, mais conhecido como “Dudu do Razuk”, e Luan Galasso “PetrolHead” com canais relacionados à conteúdo automotivo de Campo Grande foram alvos de busca e apreensão domiciliar expedidos pela 1ª Vara Criminal com o objetivo de localizar drogas ilícitas, armas de fogo, aparelhos celulares, computadores, mídias para armazenamento, veículos automotores relacionados à possível prática dos delitos investigados na manhã de hoje (24).

Quatro carros de luxo foram apreendidos, um VW Amarok, BMW 118i, Mini Cooper e um Subaru de origem paraguaia. Os veículos serão periciados para identificar supostas alterações irregulares.

Na casa de Dudu foi encontrada cerca quantidade de maconha na residência de um dos investigados, sendo a droga apreendida e lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência pelo crime de Porte de Drogas para Uso.

Três automóveis de luxo foram apreendidos por apresentarem suspeita de adulteração em suas características, os quais serão submetidos a perícia e vistoria pelo órgão regulador.

Um homem foi preso em flagrante, por receptação, durante o cumprimento dos mandados. Ele contou à polícia que escondia o Saburu em sua casa, à pedido de Luan PetrolHead que, em troca, pagava R$ 100 por semana ao rapaz. No porta malas foram encontradas apenas algumas peças do motor do veículo.

Foi arbitrada fiança do valor de cinco mil reais pelo crime de receptação. O youtuber investigado responderá pelos crimes de adulteração de sinal e contrabando.

Polêmicas - Com mais de 500 mil inscritos, o youtuber Dudu Razu já havia sido preso em abril deste ano, após ser indiciado pelo crime de receptação. Ele estava com um veículo Corolla diretamente do Paraguai. Na investigação, foi constatado que ele ia desmanchar o veículo para revender as peças.

Em investigação os policiais identificaram o Corolla estacionado em sua garagem e souberam da origem estrangeira após checagem à documentação.

Na época, ele informou que o veículo havia sido adquirido por um colega que mora no Brasil e repassado a ele para produzir os vídeos sobre o veículo em seu canal. A Polícia Civil foi até a casa do colega de Eduardo, que negou que adquiriu o veículo e que não assinou nenhum contrato de compra e venda naquele país, mas que acompanhou o youtuber até o vendedor sem participar de qualquer negociação. O rapaz tem 24 anos e vai responder falsificação de documento particular.

O delegado Ricardo Meirelles Bernardinelli da 3ª Delegacia de Polícia ordenou a detenção de Eduardo em uma das celas da Delegacia e a fiança de R$ 20 mil.