É golpe: Corpo de Bombeiros alerta para possível golpe aplicado em nome da corporação

Corpo de Bombeiros em MS - (Foto: Divulgação)

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul alertou a população sobre golpes que estão acontecendo no Estado envolvendo a corporação nos últimos dias. Segundo os bombeiros, empresários de MS estão recebendo mensagens por e-mail com o título de "Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – Comunicado Importante"

A mensagem se trata de um ‘phishing’, uma mensagem fraudulenta, uma forma desonesta que cibercriminosos usam para enganar e extorquir a população a revelar informações pessoais e realizar pagamentos.

"Reforçamos que esse tipo de e-mail não é legítimo, portanto, não forneça dados pessoais, não clique em links, e não realize pagamentos", diz a nota do Corpo de Bombeiros. A recomendação da corporação, é que se for vítima desse golpe, é necessário procurar a Polícia Civil.