Durante a madrugada, jovem é preso com quase uma tonelada de maconha em veículo furtado

Nesta madrugada (23), o motorista, 22, de uma Chevrolet S10, foi preso na Avenida da Capital, em Campo Grande.

Os policiais militares do BPMTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito), encontraram diversos tabletes de substância análoga a maconha. Ainda, devido ao forte e característico cheiro, o motorista ao ver o desembarque dos policiais ainda tentou fugir, se escondendo debaixo de seu veículo. A polícia encontrou 983,6 kg de maconha no interior do carro.

Após o veículo apresentar pane mecânica, aguardando o semáforo da referida via, o motorista parou na pista e não fez a sinalização para orientar o trânsito no local, o que acarretou tumulto no tráfego. Além disso, após checagem foi constatado que a caminhonete havia sido furtada na cidade de Uberlândia (MG).