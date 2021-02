Dupla suspeita de realizar desmanches de veículos na Vila Marli é presa

Os homens de 39 e 44 anos tinham um desmanche de veículo no bairro - (Foto: Divulgação)

Uma dupla foi presa na tarde de ontem (23) em Campo Grande, suspeita de praticar os crimes de receptação, corrupção de menores, adulteração de sinal e associação criminosa, no bairro Vila Marli.

Os homens de 39 e 44 anos tinham um desmanche de veículo no bairro. Ao chegar ao endereço, os policiais flagraram os suspeitos realizando o desmanche de um veículo Fiat Uno.

Ao checar a placa, foi constatado pelos policiais que se tratava de um veículo furtado no dia anterior. No local ainda havia outro veículo, um VW Gol, que durante checagem pelo número do motor foi constatado se tratar também de objeto de furto, que teve sua placa trocada.

Os dois suspeitos, as peças e os veículos foram encaminhados para Defurv e o menor de idade encaminhado para a Delegacia de Atendimento à Infância e Juventude (Deaij) para os procedimentos cabíveis.