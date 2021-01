Dupla invade residência e mata casal a tiros em Coxim

O casal morreu na hora - (Foto: Reprodução/Coxim Agora)

O casal Carlos Alberto Ferreira, 50, conhecido como “Biguá” e sua mulher Lubiana da Costa Silva, 27, foram assassinados a tiros na noite de ontem (5) no bairro Senhor Divino, em Coxim, a 279 km de Campo Grande.

Conforme as informações do portal Coxim Agora, as vítimas estavam dentro da residência quando um casal teria chegado e disparou tiros contra a vítima que tentou correr mas acabou caindo na sala.

Na sequência entraram dentro da residência e atiraram contra a mulher que estava no quarto e morreu na hora. “Biguá” possuía diversas passagens, entre elas por tráfico de drogas.