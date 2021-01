Duda Reis relata ao 'Fantástico' agressões de Nego do Borel, que nega acusações

Duda Reis em entrevista para o Fantástico sobre as agressões do ex-noivo Nego do Borel - (Foto: Reprodução/Globoplay)

Após desabafar na internet sobre a agressividade do ex-noivo, Duda Reis abriu um registro policial acusando Nego do Borel por lesão corporal, estupro de vulnerável, ameaça, injuria e violência doméstica. Em entrevista ao Fantástico nesse domingo, 17, a atriz falou sobre os mais de dois anos de relacionamento abusivo. O cantor também foi entrevistado pelo programa da Globo e negou as acusações.

Por causa dos traumas sofridos, a jovem de 19 anos foi diagnosticada com depressão, síndrome do pânico, bulimia e anorexia, e está tomando remédios prescritos pelo psiquiatra. Duda diz que os medicamentos a deixavam "chapada" e nesses momentos o ex-parceiro teve relações sem consentimento. "Ele chegava e vinha ter relações comigo e eu aceitava. Eu não tinha consciência", conta. "A gente acha que estupro é a pessoa te pegar e sair te arrastando, pegar uma pessoa desconhecida na rua, mas não. Quando eu tive essa consciência eu fiquei muito mal de como me submeti a muitas coisas". O cantor negou: "Estupro é uma coisa muito séria. Não houve sexo sem consentimento".

Sobre as agressões, Duda conta que eram constantes tanto físicas quanto verbais. "Eu me sentia muito mal, mexia muito com a minha autoestima", desabafa sobre os xingamentos que recebia.

Ela relembra um episódio de violência vivido no carnaval, quando foi para a Sapucaí e o ex-noivo ficou com ciúmes. "Quando eu cheguei ele estava na cozinha, segurando uma faca. Estava fora de si. Eu fiquei com muito medo nesse dia", diz. "A primeira agressão que eu lembro muito, tem várias testemunhas, foi no aniversário dele. Ele veio em cima de mim e me jogou em cima de várias cadeiras". Sobre o episódio, Nego assume que teve ciúmes, mas diz que só houve discussão verbal.

Segundo Duda, o cantor a agrediu várias vezes, quebrava as coisas na casa. "Ele falava: 'eu tô quebrando pra não quebrar você". A atriz diz ter testemunhas de chutes e agressões.

Ao descrever o relacionamento e relembrar como se afastou da família e de todos que amava, Duda conta que ficou porque tinha medo e sofria ameaças. "Ele dizia que ia mandar matar minha família se não colaborasse e que eu estava mexendo com cachorro grande",

Os pais relataram que não tinham mais contato com a filha. "Uns dos momentos mais dolorosos foi quando ela nos desmentiu nas mídias sociais, ela dizia que não tinha sido agredida. Quando eu vi aquilo tive a certeza convicta de que não era a minha filha falando", declara o pai Luiz Fernando Barreiros. A influenciadora conta que foi coagida a gravar esse vídeo em que dizia que não era vítima de agressão: "se eu quisesse ver a minha família viva tinha que gravar o vídeo".

Ex-namoradas do cantor também se manifestaram na internet sobre seu comportamento agressivo. A ex-namorada e ex-assessora de Nego do Borel em 2013, Swellen Sauer, também aparece na reportagem contando que ele não podia ser contrariado que quebrava as coisas e batia. "Ser contrariado e te chamar em um camarote de uma boate e te dar um soco na costela". Ela conta ainda que o ex-namorado a enforcou com o cabo do carregador do celular.

Nego do Borel rebateu a acusação dizendo que se fosse verdade, Swellen teria dado queixa na delegacia. A ex-assessora diz que pensava muito no trabalho e que as pessoas iriam duvidar dela.

O cantor tem três registros policiais abertos contra ele. A justiça determinou medidas protetivas, Nego do Borel não pode se aproximar de Duda Reis e de sua família nem manter contato. "Muitas mulheres estão me mandando mensagem: 'por causa de você eu decidi denunciar'. É sobre isso. Quando uma mulher está ferida, nenhuma está bem", diz Duda.