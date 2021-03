Duas pessoas são presas em operação de combate a "gatos" de energia elétrica em MS

No total participaram da operação oito policiais civis, dois integrantes da perícia e 25 funcionários da Energisa - (Foto: Divulgação)

A Delegacia da Polícia Civil de Caarapó, em ação conjunta com a Perícia de Dourados e a Energisa autuou na manhã de hoje (2) duas pessoas em flagrante pelo crime de furto de energia elétrica, em Caarapó, a 243 de Campo Grande. Além disso, foram registrados quatro boletins de ocorrências e um total de cinco pessoas conduzidas à delegacia.

A Operação Blackout fiscalizou dez alvos selecionados através do sistema de consumo da Energisa, o qual apontou relógios com consumo muito abaixo nos últimos meses.

As fiscalizações continuam em outros pontos do município de Caarapó e visam diminuir as fraudes no consumo de energia. É importante ressaltar que parte do valor da energia subtraída é dividida entre os demais consumidores e encarece a conta de toda sociedade.

No total participaram da operação oito policiais civis, dois integrantes da perícia e 25 funcionários da Energisa.