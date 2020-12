Duas casas de câmbio da fronteira são fuziladas durante madrugada

Durante a madrugada de hoje (28), duas casas de câmbio foram fuziladas na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero - (Foto: Reprodução/Ponta Porã News)

Durante a madrugada de hoje (28), duas casas de câmbio foram fuziladas na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, próximo de Ponta Porã, fronteira de Mato Grosso do Sul.

O primeiro ataque ocorreu por volta das 00h20, quando supostamente ocupantes de uma caminhonete branca, dispararam dezenas de tiros contra o prédio da Casa de Câmbio Panorama S/A, localizada na Rua Carlos Antônio Lopez com Avenida Carlos Dominguez, no Bairro Perpetuo Socorro, em Pedro Juan Caballero.

Dez minutos após a primeira sessão de tiros, a filial 03 da mesma empresa, Casa de Câmbio Panorama S/A, na Rua Mariscal Lopez com Choferes del Chaco y Elisa A. Lynch também recebeu tiros na fachada do prédio. Não houve óbitos. As informações são do portal Ponta Porã News.