Dono de choperia no Centro é autuado em R$ 5 mil por poluição sonora

Decibelímetro aferindo 72,3 decibéis - (Foto: Divulgação/PMA)

Após diversas denúncias de perturbação, uma choperia no Centro de Campo Grande foi autuada em R$ 5 mil por emissão de som acima do permitido por Lei. Os polícias da Polícia Militar Ambiental, 1º Batalhão de Polícia Militar de Choque, Batalhão de Polícia Militar de Trânsito e Delegacia de Polícia Civil Especializada de Ordem Política e Social foram os resposáveis pela autuação que aconteceu por volta das 22h30 de ontem (30).

Incialmente, os policiais mediram com um decibelímetro a pressão de som emitida pela aparelhagem instalada no estabelecimento comercial, sendo constatados 72 decibéis, quando a potência permitida para o horário e região é de 50 decibéis. As atividades foram paralisadas e as aparelhagens foram apreendidas.

A aparelhagem foi apreendida - (Foto: Divulgação/PMA)

O gerente do estabelecimento, 45, foi conduzido, juntamente com o som apreendido, à delegacia de Polícia Civil e poderá responder por crime ambiental de poluição sonora. O infrator poderá pegar pena de um a quatro anos de reclusão. Além disso, poderá perder a aparelhagem, que passa a ser material de crime.