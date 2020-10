Dois pescadores são autuados pela Polícia Militar Ambiental de Coxim por prática de pesca ilegal

No momento da autuação, os pescadores ainda não haviam capturado nenhum pescado - (Foto: Divulgação/Polícia Militar MS)

A Polícia Militar Ambiental autuou ontem (10) dois pescadores por prática de pesca ilegal. O caso ocorreu na região conhecida como Caronal, a 250 km da cidade de Coxim. Os indivíduos são residentes em Florianópolis (SC) e estavam em uma embarcação, pescando sem licença ambiental.

Com os infratores foram apreendidos um barco, um motor de popa 50HPs, dois molinetes e duas carretilhas com varas. No momento da autuação, os pescadores ainda não haviam capturado nenhum pescado.

Os policiais efetuaram auto de infração administrativo e aplicaram multa no valor de R$500,00 para cada infrator. Vale lembrar que a pesca sem licença não é crime ambiental, trata-se somente de infração administrativa, ao efetuar o pagamento das multas, os pescadores poderão ter os materiais restituídos.