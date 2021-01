Dois corpos são encontrados às margens da BR-163; um quase foi decapitado

Os corpos estavam às margens da BR-163 - (Foto: Osvaldo Duarte/Dourados News)

Dois homens foram encontrados mortos às margens da BR-163 na manhã de hoje (21). Eles foram assassinados com golpes de faca principalmente na região do pescoço. Um dos corpos quase foi decapitado.

As vítimas foram localizadas na estrada que dá acesso à Comunidade Vitória, Santa Felicidade e algumas sitiocas. Uma das vítimas estava com uma bermuda verde e moletom preto, enquanto a outra está sem camiseta, mas com um short preto com listas claras.

Conforme as informações do portal Dourados News, equipe de peritos papiloscopistas foi acionada para se deslocar até Instituto Médico Odontológico Legal (IMOL) para colher as impressões digitais e confirmar a identidade das vítimas.

Policiais trabalha, com duas hipóteses: a primeira é que os homens tenham sido mortos no próprio local e a segunda é que eles tenham sido assassinados em outra região e apenas desovados às margens da BR-163. A perícia, Polícia Civil e Militar estão no local para fazer os levantamentos.