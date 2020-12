DOF recupera veículo furtado e apreende mais de 700kg de maconha

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã - (Foto: Divulgação/PMMS)

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram, na madrugada de hoje (2), um veículo Fiat Weekend de cor cinza, com placas falsas, carregado com 764 volumes prensados de maconha, com peso total de 720,2 quilos em Ponta Porã.

A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus. Os militares deram ordem de parada, para fiscalização, ao condutor do veículo que desobedeceu e empreendeu fuga adentrando em uma estrada vicinal. Após alguns quilômetros, o condutor abandonou o veículo e fugiu para uma mata às margens da estrada.

Foram realizadas buscas no local, porém, o homem não foi localizado.

Durante a checagem dos agregados do veículo junto ao Sistema de Cadastro Criminal, os policiais identificaram um Boletim de Ocorrência de furto ocorrido no dia 18 de abril deste ano, na cidade de Rolândia (PR).

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã.

Veículo recuperado