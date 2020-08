DOF passa a atuar nos municípios de Nova Andradina e Santa Rita do Pardo

Publicada nesta sexta-feira (28), no Diário Oficial do Estado, resolução do secretário de Estado de Justiça Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, que inclui os municípios de Nova Andradina e Santa Rita do Pardo na área de atuação do Departamento de O - (Foto: SECOM GOV MS)

Publicada nesta sexta-feira (28), no Diário Oficial do Estado, resolução do secretário de Estado de Justiça Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, que inclui os municípios de Nova Andradina e Santa Rita do Pardo na área de atuação do Departamento de Operações de Fronteira (DOF).

Conforme a publicação, que revogou alguns dispositivos da Resolução nº 467 de 30 de junho de 2009, que disciplina a estrutura operacional do DOF, a área de atuação do Departamento passa a abranger 11 municípios da linha de fronteira, 33 municípios da faixa de fronteira e 9 municípios que sofrem impactos diretos dos crimes transfronteiriços.

Ainda de acordo com a nova resolução, em situações emergenciais ou em caso de necessidade operacional, o DOF poderá atuar temporariamente em outros municípios de Mato Grosso do Sul.

Área do DOF

Entre os 11 municípios da faixa de fronteira que são atendidos pelo DOF estão Aral Moreira, Antônio João, Bela Vista, Coronel Sapucaia, Corumbá, Japorã, Mundo Novo, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho e Sete Quedas.

Na linha de fronteira a atuação do DOF abrange Amambai, Anastácio, Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Caracol, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Jardim, Jateí, Jutí, Ladário, Laguna Caarapã, Maracaju, Miranda, Naviraí, Nioaque, Novo Horizonte do Sul, Rio Brilhante, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu e Vicentina.

Já Angélica, Anaurilândia, Bataguassu, Bataiporã, Brasilândia, Ivinhema, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina e Santa Rita do Pardo são considerados municípios vulneráveis aos impactos dos crimes transfronteiriços e por isso contam com a presença ostensiva do DOF.

A Resolução Sejusp/MS nº 905, que incluiu Nova Andradina e Santa Rita do Pardo na área de atuação do DOF está publicada na página 52 do DOE de hoje e pode ser conferida clicando aqui.

Sobre o DOF

Criado em 1987 com o nome de Grupo de Operações de Fronteira (GOF), o DOF é diretamente subordinado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública atua em 53 municípios do Estado, na fronteira com o Paraguai e com a Bolívia e na divisa com o Paraná e parte da divisa com São Paulo, inclusive em uma extensa área rural. Atualmente a sede do Departamento fica localizada na Avenida Coronel Ponciano, em Dourados.