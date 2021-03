DOF apreende meia tonelada de maconha em MS-295 de Iguatemi

As drogas foram apreendidas - (Foto: Divulgação)

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram, na madrugada desta quarta-feira (17), um veículo GM Astra, de cor preta, carregado com 149 volumes prensados de maconha, com peso total de 570 kg na rodovia MS-295 de Iguatemi, a 359 km de Campo Grande.

Os militares visualizaram o momento em que o veículo, que seguia em alta velocidade no sentido Tacuru/Iguatemi, adentrou em uma estrada vicinal assim que percebeu o bloqueio policial. Imediatamente os policiais seguiram na direção do veículo para abordá-lo, mas o encontraram abandonado. Realizaram buscas nas imediações, porém, o condutor não foi localizado.

Durante a checagem dos agregados do veículo (numeração do chassi e motor), localizou-se um registro de Roubo/Furto ocorrido na cidade de Terra Roxa (PR), bem como, a constatação de que as placas afixadas eram falsas. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Iguatemi.