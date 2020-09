DOF apreende mais de 3 toneladas de maconha que seriam levadas para o Rio Grande do Sul - (Foto: SEJUSP)

Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na tarde de sábado (19), na rodovia BR-163, na região de Itaquiraí, uma carreta carregada com mais de 3 toneladas de maconha.

Os policiais do DOF abordaram o veículo que era conduzido por um homem de 45 anos de idade, que disse estar transportando carga de 30 toneladas de milho e que a carreta que teria sido pega no Assentamento Itamarati, no município de Ponta Porã, seria entregue na cidade de Esteio (RS), porém apresentou problemas mecânicos.

Durante vistorias a carga, os policiais localizaram vários fardos prensados da droga. O condutor negou a propriedade da maconha e informou ao DOF que já pegou o veículo já carregado. Os 35 mil quilos de milho foram descarregados em uma cerealista em Naviraí.

Uma equipe do 12º Batalhão de Polícia Militar auxiliou na escolta da carreta com a droga até a Delegacia da Polícia Federal de Naviraí, onde o homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, sendo em seguida colocado à disposição da Justiça.

A ação realizada pelo DOF no sábado na fronteira com o Paraguai, integra a Operação Hórus, que em Mato Grosso do Sul é realizada por meio de parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Denúncia

O DOF mantém um canal aberto direto com a população através do telefone 0800 647-6300 para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas. A pessoa não precisa se identificar e a ligação é mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.