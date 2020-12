DOF apreende drogas, armas, munições e veículo durante operação de fim de semana

No sábado (12), uma equipe do DOF recuperou um veículo GM Classic, de cor prata, na rodovia MS-162, região de Maracaju - (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Os policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam no fim de semana, 473,75 kg de entorpecentes, uma pistola calibre 380 com dois carregadores e 26 munições intactas, um veículo GM Classic e dois mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai.

As ações policiais ocorreram em virtude da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, durante patrulhamentos ostensivos e bloqueios policiais nas rodovias MS-289 (Amambai), MS-162 (Maracaju), BR-487 (Itaquiraí) e MS-145 (Rio Brilhante).

Pistola calibre 380 com dois carregadores e 26 munições intactas

Na sexta-feira (11) foram apreendidos um Fiat Uno e um VW Gol em uma ocorrência de tráfico de drogas, com total de 295,95 kg de maconha, 5,8 kg de skank e rádio de comunicação. Dois homens foram presos e entregues na Delegacia da Polícia Civil de Itaquiraí.

Já na MS-289, região de Amambai, um homem de 39 anos foi preso pelo porte ilegal de uma pistola da marca Bersa, com dois carregadores e 26 munições. Ele foi entregue na Delegacia da Polícia Civil de Amambai.

No sábado (12), uma equipe do DOF recuperou um veículo GM Classic, de cor prata, na rodovia MS-162, região de Maracaju. O responsável pelo veículo não foi localizado.

No domingo (13), um veículo GM Montana foi apreendido com dois mil pacotes de cigarros do Paraguai, no município de Rio Brilhante. O condutor abandonou o veículo e fugiu para um canavial e não foi localizado. A ocorrência foi entregue na Defron, em Dourados.

Motocicletas apreendidas com 172 kg de maconha em Maracaju

Na madrugada desta segunda-feira (14), os policiais do DOF apreenderam três motocicletas que transportavam fardos de maconha, com peso de 172 kg. Os condutores fugiram e não foram localizados.