DOF apreende carga com drogas e produtos contrabandeados avaliadas em quase R$ 2 milhões

(Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Neste último fim de semana, os policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam e retiraram de circulação nas rodovias do Mato Grosso do Sul uma média de R$ 1.766.575,00 em armamento, drogas e produtos contrabandeados.

Foram apreendidos 160,76 kg de maconha, 76,485 kg de skank, 4.450 pacotes de cigarros do Paraguai, quatro armas de fogo e 19 munições intactas (4 de Cal. 22; 3 de Cal. 12; e, 12 de Cal. 9 milímetros, além de produtos ilegais de origem estrangeira, sem a documentação de regularidade fiscal.

As ações aconteceram nas rodovias BR-463 e 446 (Dourados); BR-267 (Rio Brilhante); MS-141 (Naviraí); MS-480 (Anaurilândia); MS-289 (Coronel Sapucaia); e, Linha Internacional de Paranhos.

Foram apreendidos: 16.500 óculos; 8.880 baterias para aparelho de telefone celular; 1.443 unidades de essência para narguilé; 400 acessórios (PTT) para rádio comunicadores; 160 aparelhos de TV BOX; 115 aparelhos roteadores para internet; 300 unidades de jaquetas; e, um aparelho eletrônico para mesa de som.

Nove pessoas foram apreendidas por Contrabando e Descaminho; nove pessoas foram presas por Tráfico de Drogas e Porte Ilegal de Arma de Fogo e 12 veículos, apreendidos.

Com um dos homens presos foram apreendidos um adesivo de LSD; 1/2 comprimido de MD e 2 cigarros de skank.

As ocorrências foram registradas e entregues em Dourados (Defron e Polícia Federal), Paranhos e Anaurilândia.