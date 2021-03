DOF apreende 6,7 toneladas de agrotóxicos no Estado em menos de 3 meses

A ocorrência da última semana será investigada pela Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã - (Foto: Divulgação)

O Departamento de Operações de Fronteira (DOF) aprenderam de janeiro até agora 6,7 toneladas de agrotóxicos em Mato Grosso do Sul. O valor é 13,56% maior que todas as apreensões realizadas pelo DOF no ano de 2020, quando foram tiradas de circulação 5,9 toneladas de agrotóxicos no estado.

Na semana passada, os policiais do DOF abordaram, na rodovia MS-379, em Laguna Carapã, um veículo carregado com 700 quilos de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai. A carga, estimada em R$1,5 milhão, era transportada por um homem de 30 anos, em um veículo Fiat Strada.

A apreensão aconteceu durante a Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), com o Ministério da Justiça. O condutor do veículo disse que comprou o veneno no Paraguai e pretendia revendê-lo em Dourados.

A ocorrência da última semana será investigada pela Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã.